Die Show war schon in Amerika, Deutschland und Japan zu sehen. Heuer im Mai kehrte die "XS CarNight" auch wieder nach Kärnten zurück. Jetzt reicht es dem Veranstalter aber offenbar. In einem offenen Brief auf Facebook kündigt Andreas Füllborn an, alle Reservierungen für 2023 zu stornieren. Das betrifft neben der Messe Klagenfurt auch die Wörthersee Schifffahrt, die Wildensteiner Wasserfälle, die Simonhöhe sowie einige Beherbergungsbetriebe. Doch was ist der Grund für diesen Schritt?