Mit einem fulminanten Feuerwerk ging Samstagabend die diesjährige Starnacht am Wörthersee zu Ende. Mit 7000 Fans vor Ort und rund drei Millionen Zusehern vor den Bildschirmen in Österreich und Deutschland war es die "bisher größte Starnacht". Erstmals an der Seite von Moderatorin Barbara Schöneberger: "Bergdoktor" Hans Sigl. Und der nutzte die Zeit in Klagenfurt, um – wie er in der Anmoderation prahlte – gleich dreimal den Wörthersee zu durchschwimmen. Aber auch Stand-up-Paddling (SUP) und eine Ruderbootfahrt standen auf Sigls To-do-Liste. Auf dem SUP hatte sich auch Nik P. versucht – mehr oder weniger erfolgreich. Da gab es die eine oder andere unfreiwillige Abkühlung im türkisen Wasser des Sees.