Bis zu 200 Euro kann ein Raummeter Brennholz im Baumarkt kosten. Wenn man überhaupt welches bekommt. In den Lagern herrscht teilweise gähnende Leere. Eine kurze Bestandsaufnahme: Beim Lagerhaus in Obervellach bekommt man 0,9 Raummeter Brennholz für 180 Euro. Das sei der Listenpreis, den die Mitarbeiterinnen von der Zentrale in Klagenfurt vorgegeben bekommen haben. Nach einem Anruf bei einem Klagenfurter Obi-Markt bestätigt sich diese Preisgestaltung. Auch dort ist der Preis für einen Raummeter trockenes Buchenholz bei 199 Euro - halbtrockenes bekommt man "schon" für 150 Euro. Derzeit ist es aber vergriffen. Eine Lieferung treffe eventuell Ende Juli ein. Das kann jedoch nicht garantiert werden, erklärt eine freundliche Mitarbeiterin am Telefon. Dasselbe Spiel bei Hornbach in Klagenfurt. Hohe Preise und fast alles vergriffen. "Es gibt nur noch kleine Packungen Briketts ohne Loch oder 10-Kilo-Säcke Brennholz um 5,99 Euro", lässt eine Verkäuferin wissen. Sie wisse nicht, wann das Brennholz auf Paletten wieder verfügbar sein werde.