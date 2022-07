Für nächste Woche waren bis zu 40 Grad in Österreich prognostiziert. Aber wird es wirklich so heiß wie noch vor einigen Tagen angekündigt? Zumindest in Kärnten und Osttirol können Hitzegeplagte aufatmen: Die 40 Grad-Marke wird hier nicht geknackt, sagt Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Denn am Freitag bringt eine Störungsfront Regenschauer und Gewitter - und diese können mitunter heftig ausfallen: "Im oberen Mölltal wird die Front rasch durch sein, aber in Mittel- und Unterkärnten kann man mit Platzregen rechnen, der in wenigen Minuten 20 bis 30 Millimeter Niederschlag bringen kann." In Osttirol dürften die Niederschläge gering bleiben, es könnte am ehesten im Norden regnen.