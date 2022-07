Nix los ist definitiv nicht in Klagenfurt. Es ist sogar so viel los, dass man sich gut überlegen muss, wohin man sich wendet. Jedoch gibt es wenig bei freiem Eintritt – und genau da kommen die DonnerSzenen ins Spiel.



Die Innenhöfe von Klagenfurt werden dabei zur Freiluftbühne: So lädt das Theater Rakete mit seiner bezaubernden Produktion „Sturm und Wurm“ am 14. Juli ab 16.30 Uhr in die Artlane in der Theatergasse 5. Der Bamberger Hof (Alter Platz 22) steht am selben Tag ab 17.15 Uhr im Zeichen von „Aniada A Noar“: Die steirische Formation macht Weltmusik vom Feinsten – sollte man nicht versäumen.

Und schon am 21. Juli stehen Asja Valčić und Wolfgang Puschnig im Hof des Gesundheitsamtes (Bahnhofstraße 35) auf der Bühne: um 17.15, 19.30 und 21.15 Uhr. Alle Programmpunkte haben nämlich immer drei Termine! Nicht unerwähnt darf der Auftritt des Circus Dimitri am 28. Juli im Ossiacher Hof (Wiener Gasse 10) sein, die beiden Zirkusbrüder Dimitri und Leon treten um 16, 18.15 und 19.30 Uhr auf. Weiters stehen Konzerte von Fabian Mang und Dees (28. Juli, Bamberger Hof), Klara Veter(s)ek und Tin Vele von der Gustav Mahler Uni (28. Juli, Lebensraum Bahnhofstraße) oder Florian Berner mit „Von Bach zu Bach“ (18. August, Hof der Bischöflichen Residenz) am Programm.

Krumpendorf: Konzerte für das gute Klima

Christian Salmhofer organisiert in Krumpendorf seine Kultur-Klima-Konzerte. Heute hat er um 20 Uhr Natalie Krainer, Rob Bargad (Foto), Borna Pehar, Stefan Delorenzo und Thomas Käfel zu Gast. Am Sonntag treten um 20 Uhr Dominik Fuss und Jörg Leichtfried auf. Am Montag, 11. Juli, um 20 Uhr Jörg Haberl, Manfred Temmel, Rafi D. Wiener und David Dresler. Alle Konzerte in der Waldarena Krumpendorf, bei schlechtem Wetter im Gemeindesaal. Freiwillige Spende.

Lienz: Alles im Freien ist gratis

Beim Olala-Straßentheaterfestival in Lienz gilt folgende Devise: Alle Zeltproduktionen sind kostenpflichtig, alles im Freien ist gratis.

Das Festival geht von 25. bis 30. Juli über die Bühne. Allein das Programm in der Fußgängerzone kann sich sehen lassen: Internationale Kleinkünstler und -künstlerinnen, die Lienz zu einem Ort der Begegnung machen. Der Zugang zum Ebnerfeld (Circus Ronaldo und Walkacts) ist am Samstag, 30. Juli, ab 21.15 Uhr gratis.

Klagenfurt, Villach: Ein Leben lang Bücher für zehn Euro

Das ist doch ein Schnäppchen: Wer sich bei der Arbeiterkammer Kärnten um zehn Euro eine Lesekarte besorgt, kann ein ganzes Leben lang Bücher, Zeitschriften und viel mehr ausleihen. Jugendliche bis 18 Jahre lesen überhaupt gratis. Zusätzlich zur AK-Bibliothek in Klagenfurt (Bahnhofplatz 3) und jener in Villach (Kaiser-Josef-Platz 1) gibt es auch E-Books oder Filme.

Klagenfurt: Literatur und Picknick

Morgen um 10 Uhr darf man sich im Klagenfurter Norbert-Artner-Park in entspannter Picknick-Atmosphäre über neue Literatur freuen: Unter der Moderation von Heimo Strempfl (Musil Museum) stellen die drei Kärntner Autoren und Autorinnen Dieter Sperl, Sieglind Demus und Horst Dieter Sihler neue Bücher und Texte vor. Außerdem gibt es einen Büchertisch zum Schmökern.

Friaul: Gratis ins Museum

Die Initiative „Sonntag im Museum“ des italienischen Kulturministeriums ermöglicht jeden ersten Sonntag Gratiseintritt in verschiedene Sehenswürdigkeiten: In Friaul-Julisch-Venetien sind zum Beispiel das archäologische Museum von Aquilea oder das Museo storico sowie der Park des Schlosses von Miramare in Triest dabei.

Wien: Jede Menge interessante Museen

Das hätten wir in Kärnten auch gerne: In Wien gibt es eine lange Liste an Museen, die das ganze Jahr über gratis zu besuchen ist. Zum Beispiel das Circus- und Clownmuseum (Ilgplatz 7), das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Wipplingerstraße 6), das Feuerwehrmuseum (Am Hof 7), das Gartenbaumuseum (Siebeckstraße 14), das Geldmuseum der österreichischen Nationalbank (Otto-Wagner-Platz 3), das Rauchfangkehrermuseum (Klagbaumgasse 4) oder das Simon Wiesenthal-Museum (Rabensteig 3).

Laibach: Klassische Musik und Jazz

Laibach ist nicht weit von Kärnten entfernt und lockt mit einem großen Kulturangebot – vieles davon ist gratis.

Das Festival „Sommer in der Altstadt“ bietet klassische Musik und Jazz: zum Beispiel das Trio Ritratto Dell’Amore (13. Juli, Atrium Zrc Sazu) oder das Understories Baroque Ensemble aus Italien (3. August, Stadtmuseum).

Spannend ist auch die Ausstellung der jungen slowenischen Illustratorin und Zeichnerin Hana Stupica in der Burg von Laibach. Die Ausstellung ist noch bis 11. September bei freiem Eintritt zu besuchen. Und wer sich für Fahrräder interessiert, ist bei der Ausstellung „The Development of Cycling“ richtig: noch bis 16. Juli bei freiem Eintritt (Krakovski nasip).