Die Unterkärntner Magd Katharina Osoinigg gehört neben Elfriede Blauensteiner zu den berüchtigsten Giftmörderinnen in unserem Land. Sie hat ihre Tante aus Habgier mit Arsen vergiftet. Osoinigg wurden von Kaiser Franz Joseph nicht begnadigt und am Galgen hingerichtet, was eine seltene Ausnahme war. Der Mordfall ist jetzt in einem neuen Buch eindrucksvoll nachgezeichnet worden. Die Kärntner Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith hat Ende der 1990er-Jahre Serien-Giftmörderin Elfriede Blauensteiner begutachtet. Ein Gespräch über Giftmörderinnen und ihre Opfer.