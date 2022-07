Es wird das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere – mit mehr als 4500 Besuchern wird das große "Matakustix Open Air" in der Wörthersee Ostbucht am kommenden Wochenende über die Bühne gehen.

Für ihre Show holen "Matakustix" Freunde wie Thomas Spitzer von der "EAV", "Alle Achtung", "Die Mayerin", Facebook- und Youtube-Star "Petutschnig Hons" sowie weitere Special Guests wie "Die Chorherren", Ian Jules, "Faiasalamanda" oder die Blasmusik–Pop-Formation "Hoagis" nach Klagenfurt. Matthias Ortner: "Ich will mit der etwas anderen Heimatshow eine Crossover-Show schaffen, die Kärnten so noch nicht gesehen hat. Dass wir nun auf der Starnacht-Bühne spielen werden, ist der Wahnsinn."

Das Open Air ist übrigens das einzige Matakustix Konzert 2022 in Kärnten. Wer das Mega Event nicht verpassen will: Tickets gibt's noch bei Öticket oder an der Abendkassa. Für 2023 ist die nächste Matakustx-Show in der Ostbucht bereist fixiert, sie findet am 30. Juni 2023 statt.