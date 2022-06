Schon die Jury-Vorsitzende Insa Wilke hat bei der Preisverleihung betont, dass die 14 Autorinnen und Autoren, die heuer um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis lasen, eine sehr homogene, freundschaftliche Gruppe bildeten. Nun wurde bekannt, dass sie sogar am Sonntagmorgen darüber abgestimmt haben, die Preisgelder der insgesamt fünf Preise in einen Topf zu werfen und unter allen aufzuteilen. Das Ergebnis: „12 waren dafür, nur zwei dagegen – für einen solchen Beschluss hätte es aber Einstimmigkeit gebraucht“, bestätigt Bachmannpreis-Organisator Horst Ebner einen Bericht, den der in Deutschland lebende iranische Autor Behzad Karim-Khani auf Facebook gepostet hat. Dieser erzählt von der Abstimmung und schreibt: „Klagenfurt war anders dieses Jahr, sagen uns die, die oft hier sind. Und alle meinten die besondere Stimmung, die zwischen den Teilnehmern entstanden ist.“