In Italien soll wegen der anhaltenden Dürre der nationale Notstand ausgerufen werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich in einigen Gebieten die Niederschläge halbiert und die Hitzewelle soll noch mindestens zehn Tage andauern. Besonders betroffen sind die Regionen um die Po-Ebene, östlich der Alpen und in Teilen Mittelitaliens. Milliardenschäden in der Landwirtschaft werden erwartet. Doch wie sieht es derzeit in Kärnten aus? Fürchten auch hier die Bauern um ihre Ernteerträge?