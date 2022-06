"Manchmal denke ich mir am Abend, wenn ich in den Spiegel schaue: Heute war ich umsonst.“ - Dieser Satz ihrer Ich-Erzählerin aus dem Text „Wechselkröte“ wird der 42-jährigen slowenischen Schriftstellerin Ana Marwan Sonntag Abend wohl nicht in den Sinn gekommen sein. Sie war nicht umsonst, sondern sie war der Star, die Gewinnerin des 46. Ingeborg-Bachmann-Preises (25.000 Euro). Das machte sie bei der Preisverleihung zu Mittag vorerst sprachlos. Überwältigt sagte sie nur: „Das habe ich nicht erwartet. Hvala! Danke!“