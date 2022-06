An Kärntens Seen ist an diesem Wochenende viel los, Parkplätze sind oft Mangelware. Kein Wunder, bei Temperaturen über 30 Grad suchen viele Abkühlung. Aber auch die Wassertemperaturen haben in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt. So haben der Flatschacher See, der Maltschacher See, der Rauschelesee oder der Hafnersee bereits 26 Grad. Auf 25 Grad hat es auch der Wörthersee schon geschafft. Einer der kühlsten Seen ist derzeit etwa noch der Längsee mit 23 Grad.