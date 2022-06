"Alles rechtens", hieß es am Freitag in der "Alten Schule" in Ferlach. Die renommierte Rechtsanwaltskanzlei "Fink und Partner" mit Sitz in Klagenfurt und Villach feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Mit dabei waren so ziemlich alle, die in der Kärntner Juristenszene Rang und Namen haben. Unter anderem gratulierte Rechtsanwaltskammer-Präsident Gernot Murko den Kanzlei-Partnern Michael Lassnig, Kornelia Kaltenhauser, Bernhard Fink, Peter Bernhart, Klaus Haslinglehner und Bernd Peck.