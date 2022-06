Bei Waldarbeiten mit einer Motorsäge auf seiner Parzelle in der Gemeinde Ludmannsdorf rutschte ein 71-jähriger Mann ab und fügte sich eine Schnittwunde im linken Bein zu. Er selbst versorgte die Wunde und rief seine Lebensgefährtin an, die die Rettungskette in Gang setzte.

Anschließend fuhr der Mann mit seinem Traktor auf eine Lichtung, wo er vom Rettungshubschrauber C11 abgeholt und ins UKH Klagenfurt gebracht wurde.