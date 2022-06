Zwei Pressetermine binnen zehn Tagen hatte das Schulsportleistungsmodell Kärnten (SSLK) noch nie. Letzte Woche feierte die im BRG/BORG Klagenfurt in der Hubertusstraße angesiedelte Talenteschmiede noch ihren 25. Geburtstag und die unzähligen Olympia-, WM- und EM-Teilnehmer. Für Donnerstag, 14 Uhr, wurde nun eilig zu einer weiteren Pressekonferenz geladen. Der Grund: Man fühlt sich in der Existenz massiv gefährdet, weil eine Umsiedelung der Schule in die Kumpfgasse verordnet wurde, wo mit der HAK ein neuer Schulkomplex entstehen soll.