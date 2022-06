Als "stabil" wird der Zustand jenes Mädchens aus Wien beschrieben, das am Samstag am Forstsee in Techelsberg von einer Hornviper gebissen wurde. Die Sechsjährige befindet sich nach wie vor zur Beobachtung auf der Intensivstation des Landeskrankenhauses Villach. "Der Biss war lebensbedrohlich", erklärt Helga Happ, Expertin vom Reptilienzoo in Klagenfurt.