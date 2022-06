Dubios vielleicht, strafrechtlich relevant aber nicht. So lassen sich die Ermittlungen in der Straßenbauabteilung des Landes Kärntens im Zusammenhang mit dem Abverkauf ausgemusterter Fahrzeuge zusammenfassen. Demzufolge hat die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt vor Kurzem ihr Untreueverfahren gegen drei Mitarbeiter eingestellt, wie StA-Sprecher Markus Kitz bestätigt. Es fehle in dem Fall "die erforderliche Verurteilungsnähe".