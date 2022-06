Der Urlaub wird heuer nicht billig. Die Teuerung betrifft ganz Europa und in fast allen Ländern sind die Preise um zehn bis 20 Prozent gestiegen. Der guten Buchungslage in den beliebtesten Reisezielen der Kärntner und Steirer tut das aber keinen Abbruch. Nach den pandemiebedingt schwächeren Jahren 2020 und 2021 sind in Italien, Kroatien und Slowenien heuer schon viele Urlaubsorte für diesen Sommer nahezu ausgebucht. Nach zwei Jahren der "Seensucht" scheint wieder "Meer" gefragt zu sein, mehr zahlt man heuer allerdings auch beim Tanken. Deshalb ist es ratsam, vor der Urlaubsfahrt mit dem Auto einen Blick auf die Spritpreise daheim, unterwegs und am Urlaubsziel zu werfen.