Das Land Kärnten bleibt weiter im Visier der Hackergruppe "BlackCat": Am Montag haben die vermutlich russischen Hacker sich Zugang zu einer Online-Pressekonferenz des Landes verschafft und im dortigen Chat eine neue Drohung ausgesprochen. Sollte sich das Land weiter weigern, die Lösegeldforderung in Höhe von fünf Millionen Dollar in Bitcoins zu bezahlen, werden weitere Daten veröffentlicht werden, heißt es sinngemäß. Bislang ist die Drohung noch nicht wahr gemacht worden.