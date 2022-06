Nach dem Hackerangriff der Gruppe "BlackCat" auf das Land Kärnten hat es in den vergangenen Tagen weitere Angriffe, sogenannte Überlastungsangriffe, gegeben. "Diese konnten allerdings erfolgreich abgewehrt werden", sagt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montag. Kaiser betonte abermals, dass auf die Lösegeldforderung der Hacker nicht eingegangen werde. "BlackCat" fordert vom Land immer noch fünf Millionen Dollar in Bitcoins.