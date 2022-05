Während Nicolai Uznik im zweiten Bewerb des Boulderweltcups in Salt Lake City den Aufstieg ins Halbfinale verpasste, setzte sein jüngerer Bruder Timo (beide SV St. Johann i. Rosental) beim Jugend-Europacup (EYC) in Imst ein Ausrufezeichen. Der Junioren-WM-Bronzemedaillengewinner von 2021 entschied bereits im Vorfeld die Lead-Selektion für sich. „Wer hier performt, wird zu den Europacups mitgenommen und bei mir ist alles perfekt aufgegangen. Ich habe mich körperlich super gefühlt und wusste, was ich drauf habe“, sagt der 16-jährige Rosentaler und verdeutlicht dabei den Sprung in die U18-Klasse. „Im Bouldern habe ich gemerkt, dass es im ersten Jahr nicht so einfach ist. Aber im Lead geht es mir derzeit leicht von der Hand. Ich hoffe, dass es so weitergeht.“