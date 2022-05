Aller guten Dinge sind bei Vanessa Herzog vier. Beim Inlineskating-Europacup in Wörgl legte die Ferlacherin eine regelrechte Machtdemonstration auf den Asphalt. Vier Disziplinensiege sowie elf Rennerfolge bei elf Starts, mehr geht definitiv nicht. "Ich habe im letzten Jahr extrem viel an meinen Defiziten herumgetüftelt, primär den Corebereich, quasi der untere Rückenbereich und den Bauchmuskeln. Und das macht sich im Augenblick auf den Skates bemerkbar. Ich stehe sehr stabil drauf, der Abdruck geht lediglich in den Asphalt hinein", verdeutlicht die Sprint-WM-Dritte 2022.