Im Wildwasser-Extrem-Slalom sind Kärntens Kanuten eine echte Bank. Die Kajak-Asse Mario Leitner (25) und Felix Oschmautz (22) holten zum Abschluss der Wildwasser-WM im slowakischen Liptovský Mikuláš noch zwei Medaillen. Nach Bronze im Wildwasser-Kajak-Slalom für Oschmautz setzten Leitner mit Silber und Oschmautz abermals mit Bronze noch einen drauf. "Das ist wirklich extrem cool, so eine gute EM gab es für uns wohl noch nie", strahlte Leitner, der am Vortag Neunter wurde, übers ganze Gesicht. Die Tücken des Kurses hatte der Glanegger perfekt drauf, musste sich im Finale, wo stets vier Läufer gleichzeitig am Kurs sind, nur dem Schweizer Jan Rohrer geschlagen geben. "Die Startrampe war steiler als normal, darauf musste man sich einstellen. Ich bin vom Start aber immer gut weggekommen, das war der Grundstein", sagt Leitner, der im Halbfinale sogar direkt vor Oschmautz in der Vierer-Gruppe lag.