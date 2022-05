Soundgewitter über Klagenfurt: Rammstein lieferten lautstarke Bombast-Show

Nachtkritik. Es war so laut, wie erwartet. Es war so brachial, wie erwartet. Es war so feurig, wie erwartet. Rammstein lieferten am Mittwoch im Klagenfurter Wörthersee-Stadion eine (Pyro-)Show der Superlative ab – wenngleich ohne große Überraschungen.