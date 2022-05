Ein Kärntner will bei der Bundespräsidentenwahl mit dabei sein. Wolfgang Ottowitz (42) aus Villach, gelernter Großhandelskaufmann und nun als Ofenarbeiter in einer Fabrik in Villach tätig, sieht sich als "kleinen und freien Kandidaten", nennt seine Motive: "Die derzeitige Politik ist zu abgehoben. Sie ist nicht mehr für den Normalbürger, den Arbeiter, den Angestellten da. An dem Punkt möchte ich ansetzen.”