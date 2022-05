Unweit von Barcelona entfernt holte sich Mario Leitner in einem zehntägigen Trainingslager den letzten Feinschliff vor der Kanu-Europameisterschaft in Liptovsky Mikulas (Slowakei). „In Spanien gibt es einen ähnlichen Kanal wie jenen bei der EM. Er ist vom selben Konstrukteur und deshalb war es eine gute Entscheidung, hier zu trainieren. Vom Schwierigkeitsgrad ist er nicht so selektiv wie manche andere, letztlich wird es auf die Kurssetzung ankommen“, verdeutlicht Leitner, der seit Freitag in der Slowakei weilt.