Die steigenden Lebenskosten bringen immer mehr Kärntner in finanzielle Notlagen. "Viele Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, sind zunehmend verzweifelt und in den schlimmsten Fällen können sie sich Strom, Heizung und Lebensmittel schon jetzt nicht mehr leisten", sagte Günther Goach, Präsident der Arbeiterkammer (AK) Kärnten am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. So wandte sich etwa eine Familie aus Klagenfurt an die AK, weil sich deren Stromkosten plötzlich verdreifachen.