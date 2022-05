Viel turbulenter und unkalkulierbarer hätte der Saisonauftakt für die Kärntnerin Alina Loibnegger (Not Only Motorsport) definitiv nicht sein können. Technische Probleme verlangten vor dem Grand Prix in Valencia einen spontanen Teamwechsel. „Für das Free Practice konnte mein Chevrolet Camaro #25 nicht einsatzbereit gemacht werden, da wichtige Ersatzteile nicht rechtzeitig geliefert wurden. Ich stand vor der Entscheidung, heimzufahren oder alles zu probieren, dass ich an den Start gehen kann. Kurz vor Nennschluss ist es uns geglückt, einen Vertrag mit dem Team Racingfuel Motorsport abzuschließen“, ließ sich die Euro-Nascar-Pilotin keineswegs unterkriegen.