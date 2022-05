Mit 22 Jahren nahm die endlose Leidensgeschichte von Parakletterin Sandra Pollak (NFÖ Villach) ihren Lauf. Sie verspürte Gleichgewichtsstörungen, bekam Kribbeln in dem Extremitäten, der Körper schwächelte und Schwindelanfälle wurden häufiger. Der größte Schock: „Ich drohte zu erblinden.“ Ihr größter Wunsch? „Ich wollte nur wissen, was mir fehlt. Die ersten Untersuchungen schlossen eine Immunsystemerkrankung aus.“ Erst nach zehn Jahren erhielt die 49-jährige Kärntnerin die Diagnose Multiple Sklerose (MS). „Endlich war diese Ungewissheit weg.“ Und sie nahm den Kampf an.