So groß die Euphorie in Ferlach nach 27:22-Überraschungssieg im ersten Halbfinale der WHA-Liga war, so groß war nach dem 20:26 in Atzgersdorf aber auch die Enttäuschung. "Lange denkst du immer, es wird reichen, fünf Tore Vorsprung aus dem Hinspiel sind genug, dann bekommst du doch das Tor zum Rückstand von fünf Punkten und bist raus. Wegen der Auswärtstorregel hätten uns am Ende dann ja sogar noch zwei Tore gefehlt", sagt Trainerin Iva Kanjugovic, die sich in gewohnter Manier kein Blatt vor den Mund nimmt: "Mitschuld war heute klar auch die Schiedsrichterleistung, wenn man sieht, wie wenig Sieben-Meter wir bekommen und wie viele in einer intensiv geführten Partie der Gegner."