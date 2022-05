Die Prognosen sind eingetroffen. Am Freitag wurde Kärnten von einer Schlechtwetterfront erwischt. Gegen 16 Uhr ging in Klagenfurt ein Starkregen nieder. Aber nicht nur hier: Wie die Antenne Kärnten meldete, zogen am Nachmittag auch in Ober- und Unterkärnten Gewitter durch; teilweise mit Hagel. Auf den Straßen herrschte teils Aquaplaninggefahr.

Laut Landesalarm- und Warnzentrale wurden in Kärnten bis 20 Uhr 55 Feuerwehreinsätze gezählt. Betroffen waren die Bezirke Wolfsberg, Völkermarkt, St. Veit, Klagenfurt-Land, Villach-Land und Spittal. Es galt umgestürzte Bäume zu beseitigen sowie Keller auszupumpen. Es kam auch zu Überschwemmungen.

Zu Überschwemmungen kam es nicht nur, wie hier, im Raum Völkermarkt ©

Auch eine Gärtnerei in Völkermarkt blieb vom Unwetter nicht verschont. ©

Im Einsatz war unter anderem die Feuerwehr Gablern. Zunächst galt es einen umgestürzten Baum von einer Straße zu entfernen, danach standen Pump-Arbeiten auf dem Programm. Die Feuerwehr Maria Rojach wurde kurz vor 16.15 Uhr zu mehreren Einsatzorten alarmiert. "Neben Hochwasser, überschwemmten Kellern und verklausten Bächen standen auch einige stark vermurte Straßen auf unserem Einsatzplan", heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr.

Kurz nach 20 Uhr hatte die Unwetterzentrale (UWZ) nur noch für den Bezirk Villach-Land eine Unwetterwarnung aufrecht.