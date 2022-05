Bereits am Mittwoch gab es in Wien den ersten Hitzetag des Jahres. Am Donnerstag war es nun auch in Kärnten so weit: Um 15 Uhr knackte St. Andrä im Lavanttal die 30-Grad-Marke – dicht gefolgt von Ferlach, Villach, St. Veit, Feldkirchen und Dellach im Drautal. Die Eisheiligen werden in diesem Jahr also so gar nicht ihrem Namen gerecht. Zu verdanken haben wir das übrigens dem Hoch Wolf.