Wie kann so etwas passieren? Ein 29-jähriger Tiroler ist vor wenigen Tagen in dem auf Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit spezialisierten Agil-Therapiezentrum in Kärnten an einer Überdosis Kokain verstorben. Karl Schnitzer, Leiter der Drogengruppe im Landeskriminalamt, bestätigte den Todesfall auf Anfrage. "Es wurde bereits eine Obduktion durchgeführt", sagt Schnitzer. Diese habe die Kokain-Überdosis bestätigt.