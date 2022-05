37 Boliden, 70 Piloten aus 22 Ländern und unter ihnen ist mit Alina Loibnegger eine talentierte Kärntnerin. Für die 27-Jährige fällt am kommenden Wochenende der Startschuss in ihre zweite Euro-Nascar-Saison. Die intensive Trainingsvorbereitung unmittelbar in der Nähe von Mailand sowie am Slovakiaring hatte allerdings so seine Tücken, wie die Pörtschacherin verriet: „Ich hatte vier volle Testtage, wobei eigentlich mehr geplant waren. Im Vorfeld gab es leider Lieferschwierigkeiten von bestimmten Bestandteilen, aber inzwischen sind wir sehr gut aufgestellt.“