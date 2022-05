Im Zuge einer am Dienstag gerichtlich angeordneten Delogierung bei einem 45-jährigen Mann konnten in seiner Wohnung und im Kellerabteil zahlreiche verbotene Waffen, Kriegsmaterial und NS-Devotionalien aufgefunden werden. Unter den Gegenständen befanden sich unter anderem 50 Hieb- und Stichwaffen, zwei Langwaffen der Kategorie C, ein Tonscheibenschießgerät, Munition sowie Spreng- und Gewehrgranatpatronen.

Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt, die Granatpatronen wurden dem Entminungsdienst des Bundesheeres bzw. dem Entschärfungsdienst zur fachlichen Beurteilung übergeben. Gegen den 45-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.