Am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, wurde in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ein 24-jähriger Mann in seiner Wohnung in Klagenfurt von vier unbekannten Personen attackiert. Laut Polizeibericht wurde er durch Schläge ins Gesicht und Würgen schwer verletzt. Das Opfer hatte zuvor online mit einer ihm unbekannten Person ein Treffen bei sich zu Hause vereinbart. Als der Klagenfurter die Wohnungstür öffnete, wurde diese gewaltsam aufgestoßen.

In stationärer Behandlung

In weiterer Folge wurde der Klagenfurter von zwei Personen angegriffen, wobei er kurzzeitig sogar das Bewusstsein verlor. Die vier Personen verließen nach kurzer Zeit wieder die Wohnung des 24-Jährigen. Der verletzte Klagenfurter verständigte aufgrund der anhaltenden Schmerzen gegen 17 Uhr die Rettung.

Gegenüber den Sanitätern gab er an, dass er vorerst jegliche polizeiliche Ermittlung ablehne. Erst nach einem längeren Gespräch stimmte er einer Verständigung der Polizei zu. Im Zuge der Ermittlungen im Umfeld sowie aufgrund der Erhebungen in der Wohnung des Opfers geht die Polizei von einem versuchten Raub aus. Der Klagenfurter konnte bis dato noch nicht einvernommen werden. Er befindet sich noch in im Klinikum Klagenfurt.