Im Vorjahr erschien die erste Single der Kärntner Sängerin Melanie Steinwender, Künstlername Meli Stein. "Frei sein" heißt der Song, in dem es darum geht, dass man sich in einer Beziehung nicht einengen lässt. Das Video dazu wurde in Liebenfels und an Orten in Klagenfurt gedreht. Nun hat Meli Stein gemeinsam mit Christopher Tauscher (Chris Diver) und Adrian Waeber (DJ Restlezz) ein Remix ihres Songs veröffentlicht.