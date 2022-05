In den Oberstufen der Kärntner Schulen ist es ernst: Denn die schriftlichen Reifeprüfungen haben am Montag begonnen. 1134 AHS-Schüler und 1517 BHS-Schüler müssen zeigen, was sie gelernt haben. Gestartet wurde mit Latein bzw. Griechische, heute, Dienstag, wird's dann richtig spannend: Es geht mit Mathematik weiter. Anders als in den beiden vergangenen Jahren ist heuer auch die mündliche Matura wieder ein verpflichtender Teil der Reifeprüfungen.