Die Klagenfurter Traditions-Buchhandlung Heyn begegnet dem Fachkräftemangel mit einer gewagten Arbeitszeit- bzw. Öffnungszeiten-Lösung: Ab Juni hat die Buchhandlung montags geschlossen. Davon ausgenommen ist freilich Heyn online – der Internetshop erwirtschaftet bereits 35 Prozent vom Umsatz. "Wir haben nachgedacht, wie wir unsere HEYNis noch besser von ihrer Arbeit in unserer Buchhandlung begeistern können, denn unsere Mitarbeiter:innen sind das Wichtigste, das wir haben", schreibt Heyn-Chef Helmut Zechner in einem Newsletter an seine Kunden. Und: "Neben unseren zahlreichen vorhandenen Sozialleistungen hat sich herauskristallisiert, dass mehr zusammenhängende Freizeit ein großes Bedürfnis unserer HEYNis ist."