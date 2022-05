Mit Regenschauer begann in Kärnten und Osttirol der Wonnemonat Mai. "Wir sind noch im Einflussbereich eines Italien-Tiefs. Am Montag kommt von Südosten her noch feuchte Luft", sagt Meteorologe Martin Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). In den nächsten Tagen soll sich das Wetter bessern, wenngleich es nicht ganz beständig wird.