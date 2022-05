Es ist schön zu sehen, dass man mit seiner Arbeit und oft auch mit kleinen Tätigkeiten Menschen viel Freude bereiten kann“, sagt Alina Schottak (28), die bereits in der Jugend einen „sozialen Weg“ wählen wollte und als Gymnasiastin Ferialpraktika in Pflegeheimen absolvierte. „Für mich hat sich in der Ausbildung herauskristallisiert, dass mir die Arbeit mit älteren Patienten und Patientinnen liegt und ich dieser nachgehen werde“, sagt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson.