"Es war ziemlich bitter. Wir wurden nach einem Frühstart im Medalrace disqualifiziert. Da geht es um Millimeter. Wir haben es aber selbst vergeigt. Ärgerlich ist es deshalb, weil viel drin gewesen wäre", erklärt Steuerfrau Lara Vadlau, die mit Segelpartner Lukas Mähr trotz des Missgeschicks vor Hyeres im Gesamtklassement auf dem beachtlichen fünften Rang landete. „Nach dem der erste Grant verflogen ist, wurde uns bewusst, dass es eine super Woche war. Wir hatten am Freitag einen coolen Wettfahrtsieg, sind insgesamt knapp am Podest vorbei, und es ist so viel Potenzial vorhanden. Das Wichtigste ist, aus Fehlern zu lernen“, verdeutlicht die 28-jährige Maria Rainerin nach ihrer erst zweiten großen Regatta nach ihrer mehrjährigen Pause.