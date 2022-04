Mehr als 240 Stationen sind es in ganz Österreich. Unter die Top 8 der kühlsten Orte am Sonntag haben es gleich sechs aus Kärnten und Osttirol geschafft: Loibl, Mallnitz, Bad Bleiberg, Kornat bei Hermagor, Weissensee und Lienz. "Im Vergleich zum Mittel von 1991 bis 2020 ist der April leicht zu kühl, um etwa 0,5 Grad im Tal und bis zu 1,5 Grad auf den Bergen", sagt Ubimet-Meterologe Steffen Dietz. Hinzu kommt, dass es vor allem in höheren Lagen aktuell sehr stürmisch ist. So wurden am Sonntag etwa auf dem Dobratsch bei Villach Böen von mehr als 100 km/h gemessen.