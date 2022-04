Wo kommt denn diese Kirchturmspitze plötzlich her? Das haben sich wohl viele in den vergangenen Tagen gefragt, die in Klagenfurt unterwegs waren. Das Türmchen wurde neben einem Parkplatz bei der Raiffeisen Landesbank am St. Veiter Ring abgestellt. Auch in sozialen Netzwerken geistern mittlerweile Fotos von der einsamen "Kirchturmspitze" herum. Doch handelt es sich dabei wirklich um eine Kirchturmspitze?