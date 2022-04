Seehotel Joainig in Pörtschach sperrt unter neuer Führung wieder auf

Unternehmerin Heide Pichler-Herritsch managt das "Joaning" in Pörtschach nach dessen Eigentümerwechsel. Am Donnerstag, den 28. April, sperrt sie auf. Das 30-Betten-Haus am Wörthersee soll ein Ganzjahresbetrieb werden.