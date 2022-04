Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in Kärnten zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. 705 Fahrräder wurden im Vorjahr gestohlen. Die Aufklärungsquote ist mit rund sieben Prozent allerdings sehr niedrig. Mehr und sichere Fahrradabstellplätze sind eine wichtige präventive Maßnahme, um den Diebstahl von Fahrrädern zu verhindern. Der VCÖ rät unter anderem, das abgestellte Fahrrad immer abzusperren und ein gutes Fahrradschloss zu verwenden.

Vor fünf Jahren doppelt so viele gestohlen

"Der Radverkehr nimmt zwar zu, die Zahl der Fahrraddiebstähle aber ab", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Die aktuellen Daten des Innenministeriums zeigen, dass in Kärnten die gemeldeten Fahrraddiebstähle zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen sind. 705 gestohlene Fahrräder sind der niedrigste Wert im 21. Jahrhundert, noch vor fünf Jahren wurden doppelt so viele Fahrräder gestohlen. So wurden von 2000 bis 2019 jährlich weit über 1000 Fahrräder in Kärnten gestohlen. 2001 waren es 1676 Fahrräder und 2015 noch 1.608, seitdem geht die Zahl der Diebstähle kontinuierlich zurück. Auch österreichweit ging die Zahl der gestohlenen Fahrräder im Vorjahr zurück, um rund drei Prozent auf 17.595. Zwei Drittel der Fahrraddiebstähle passierten in den Landeshauptstädten, so auch in Kärnten. Mit 357 passierten etwas mehr als die Hälfte der Fahrraddiebstähle in Klagenfurt. Die wenigsten Fahrräder wurden im Bezirk Hermagor gestohlen.

Kaum ein Rad taucht wieder auf

Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist mit sieben Prozent niedrig. Nur rund 50 Fahrraddiebstähle wurden im Vorjahr in Kärnten geklärt. Der VCÖ empfiehlt, die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so kann ein gefundenes Fahrrad auch wieder zurück zu seinem Besitzer. Da aber mehr als 90 Prozent der gestohlenen Fahrräder verschwunden bleiben, ist bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern eine Diebstahl-Versicherung zu empfehlen.

VCÖ fordert sichere Abstellplätze

Eine wichtige Diebstahlprävention sind ausreichend Fahrradabstellplätze. "Es braucht mehr, sichere Abstellplätze für Fahrräder, insbesondere in Einkaufsstraßen, vor Geschäften, bei Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen. Bei Bahnhöfen sind auch abschließbare Fahrradboxen sehr wichtig", sagt VCÖ-Sprecher Gratzer. Das abgestellte Fahrrad sollte man immer absperren und darauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird, empfiehlt der VCÖ.