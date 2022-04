Was die Kleine Zeitung schon vergangenen Dezember berichtet hat, ist jetzt amtlich: Schaffen es die Kärntner Grünen bei der nächsten Wahl – planmäßig im Frühjahr 2023 – wieder in den Landtag, gibt es für sie eine schöne finanzielle Belohnung. Exakt 482.952,09 Euro. Dieser Betrag ist auf einem Treuhandkonto hinterlegt, wie aus einem Schreiben der Notartreuhandbank AG an den "Vormaligen Grünen Klub im Kärntner Landtag" von Anfang April hervorgeht.