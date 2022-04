TK Maxx in Klagenfurt bietet auch Haute Couture-Mode

Die amerikanische Tiefpreis-Kette eröffnet in den City Arkaden in Klagenfurt ihre drittgrößte Filiale in Österreich. Sie bietet als eines von drei ausgewählten Geschäften auch ein Luxussortiment an. Und wird mehrmals täglich neu beliefert.