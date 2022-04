Eine Deutsche Staatsangehörige muss sich demnächst am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat das Vergehen der üblen Nachrede angeklagt. Die Frau soll von ihrem Wohnsitz in Deutschland aus einen Kärntner Polizeibeamten im Internet öffentlich diffamiert haben. "Ihr wird zur Last gelegt, dass sie den Polizisten in der öffentlichen Meinung verächtlich und fälschlich eines unehrenhaften Verhaltens beschuldigt haben soll", heißt es in einer Aussendung des Landesgerichts. Konkret habe die Frau dem Polizeibeamten vorgeworfen, dass er bei einer Demonstration in Innsbruck einen 82-jährigen Mann zu Boden gerissen, verhaftet und stundenlang verhört haben soll. Wobei diese Anschuldigungen laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt nicht den Tatsachen entsprechen würden.