Corona In Kärnten Nur in Tirol ist die Inzidenz derzeit niedriger

© APA/dpa/Julian Stratenschulte

Mehr als 53.000 Neuinfektionen wurden in ganz Österreich am Mittwoch gemeldet. Kärnten kommt da vergleichsweise "gut" weg, die Zahlen sind seit Tagen in etwa gleich. So meldet das Land (Stand: 9 Uhr) 1729 neue Coronafälle, 2181 Kärntner sind hingegen wieder genesen. Aktuell gibt es somit 22.746 Infizierte in unserem Bundesland. Was die Sieben-Tage-Inzidenz betrifft, – Kärnten hat nach Tirol derzeit den zweitniedrigsten Wert in Österreich – sei die Tendenz laut Landespressedienst aktuell leicht sinkend. Auch wenn die Inzidenz bei den Sechs- bis 14-Jährigen mit 4555,8 noch immer recht hoch ist. Ähnlich verhält es sich bei der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 4175,5.

274 Personen müssen derzeit aufgrund einer Corona-Erkrankung in einem Spital behandelt werden, 17 davon intensivmedizinisch.

Acht Tote binnen 24 Stunden

Zwar wurde von Dienstag auf Mittwoch kein weiterer Todesfall gemeldet, im gesamten März sind aber bereits 43 Kärntnerinnen und Kärntner mit bzw. an Corona verstorben. Alleine von Montag auf Dienstag waren es acht weitere Verstorbene. Im gesamten Februar mussten sogar 57 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Kärnten gemeldet werden.