36-Jähriger bedrohte Studenten und raubte ihn aus. Der Mann war bei Prozess in Klagenfurt nur teilweise geständig. Das Urteil, sieben Jahre unbedingte Haft, ist nicht rechtskräftig.

Der angeklagte Pole war nur teilweise geständig © Helmuth Weichselbraun

Weil er einen jungen Mann in Kärnten bedroht und ausgeraubt haben soll, ist am Dienstag ein 36-Jähriger am Landesgericht Klagenfurt zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Der Mann hatte laut Staatsanwaltschaft einen 19-jährigen Studenten mit einem Messer bedroht und ihm sein Handy, die Brieftasche sowie die Bankomatkarte mit der PIN-Nummer abgenommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.